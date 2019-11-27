​Карбамидный завод заработает на полную мощность с 2020 года

Карбамидный завод Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) выйдет на полную мощность с 2020 года.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам директор завода Хаял Джафаров.

По его словам, с сырьем проблем нет: "Ежесуточно закупается 1,5 млн кубометров газа. Производство продукции составляет 1800-2000 тонн в день".

Х.Джафаров отметил, что карбамид также идет на экспорт: "Сегодня началась погрузка на корабль продукции, отправленной в Батуми по железной дороге. Азербайджанский карбамид в основном поставляется в Турцию и Украину".

Директор завода сказал, что в следующем году ожидается производство 600-650 тыс. тонн карбамида: "Из них 550 тыс. тонн пойдут на экспорт".

Карбамидный завод SOCAR на территории Сумгайытского химического промышленного парка был введен в строй 16 января 2019 года. Завод способен производить ежегодно 650-660 тыс. тонн карбамидной продукции, используя в качестве сырья 435 млн кубометров природного газа. Порядка 70 процентов объема производства предусматривается для экспорта, что даст возможность поступлению в страну ежегодно дополнительного дохода в размере до 160 млн долларов.