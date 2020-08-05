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Карбамид не взрывоопасен

Карбамид не взрывоопасен Карбамид является своего рода азотным удобрением, то есть может быть применен в качестве альтернативы селитре
Энергетика
5 августа 2020 г. 13:33
Карбамид не взрывоопасен

"Взрыв в Бейруте ужаснул весь мир. Причины взрыва все еще обсуждаются, но версию, которая может считаться официальной, озвучил премьер-министр Ливана Гасан Дияб. Предположительно, взорвались 2 750 тонн нитрата аммония, хранящегося на складах порта".

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

"Так что же такое нитрат аммония? Нитрат аммония у нас в Азербайджане также известен под названием "аммиачная селитра". Селитра, являющаяся разновидностью азотных удобрений, еще с советских времен широко используется в сельском хозяйстве нашей страны и полностью импортируется из-за рубежа.

Как вы помните, некоторое время назад в Сумгайыте был сдан в эксплуатацию новый карбамидный завод SOCAR. Карбамид также является своего рода азотным удобрением, то есть может быть применен в качестве альтернативы селитре и считается более безопасным. Карбамид производится в стране. По сравнению с прошлым годом продажи карбамида в этом году выросли более чем в 3 раза и, скорее всего, еще больше увеличатся.

Это хорошая новость. Помимо этого, замещается импорт, валютные резервы остаются внутри страны, расширяются рабочие места, и самое главное - карбамид не взрывоопасен, то есть безопасен в этом отношении.

Аммиачная селитра есть в открытой продаже в качестве удобрения, и, возможно, по этой причине террористы часто используют именно это вещество для изготовления бомб. К примеру, норвежский террорист и исламофоб Андерс Брейвик закупил одну тонну аммиачной селитры. А 4 года назад в Турции террористы взорвали бомбу в машине. После этого события распространилась информация о запрете веществ, в составе которых имеется селитра", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Karbamid partlayışa meylli deyil

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