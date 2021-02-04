Капитальные затраты на разработку АЧГ возросли на 23%

По сравнению с 2019 годом операционные расходы по АЧГ сократились на 6,35%

В 2020 году операционные затраты на деятельность по разработке месторождений "Азери-Чираг и глубоководный Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия составили 531 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете оператора блока - компании BP-Azerbaijan.

По сравнению с 2019 годом операционные расходы по АЧГ сократились на 36 млн долларов или 6,35%.

Капитальные затраты составили 1,817 531 млрд долларов, что на 341 млн долларов США или 23,1% больше, чем за 2019 год.

Напомним, что АЧГ – крупнейшее нефтяное месторождение Азербайджана. Первый контракт по блоку месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение о распределении добычи, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL Group (9,57%, вместо Chevron с 16 апреля 2020 года), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).