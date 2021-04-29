Капитальные затраты на разработку АЧГ сократились

В первом квартале операционные затраты на деятельность по разработке месторождений "Азери-Чираг и глубоководный Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия составили 142 млн долларов США, капитальные – 463 млн долларов.

В первом квартале операционные затраты на деятельность по разработке месторождений "Азери-Чираг и глубоководный Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия составили 142 млн долларов США, капитальные – 463 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете оператора блока - компании BP-Azerbaijan.

По сравнению с 2020 годом операционные расходы по АЧГ сократились на 5,3%, капитальные – 11,3%.

Напомним, что АЧГ – крупнейшее нефтяное месторождение Азербайджана. Первый контракт по блоку месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение о распределении добычи, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25%), MOL Group (9,57%, вместо Chevron с 16 апреля 2020 года), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).