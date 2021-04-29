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Капитальные затраты на разработку АЧГ сократились

Капитальные затраты на разработку АЧГ сократились В первом квартале операционные затраты на деятельность по разработке месторождений "Азери-Чираг и глубоководный Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия составили 142 млн долларов США, капитальные – 463 млн долларов.
Энергетика
29 апреля 2021 г. 15:39
Капитальные затраты на разработку АЧГ сократились

В первом квартале операционные затраты на деятельность по разработке месторождений "Азери-Чираг и глубоководный Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия составили 142 млн долларов США, капитальные – 463 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете оператора блока - компании BP-Azerbaijan.

По сравнению с 2020 годом операционные расходы по АЧГ сократились на 5,3%, капитальные – 11,3%.

Напомним, что АЧГ – крупнейшее нефтяное месторождение Азербайджана. Первый контракт по блоку месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение о распределении добычи, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25%), MOL Group (9,57%, вместо Chevron с 16 апреля 2020 года), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).

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Версия на английском языке ACG operating and capital expenditures fall 
Версия на азербайджанском языке AÇG üzrə əməliyyat və əsaslı xərclər azalıb

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