Капитальные расходы по проекту "Шахдениз" сократились на 30%

В январе-июне операционные расходы на деятельность по проекту месторождения "Шахдениз" составили более 376 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на совместный отчет оператора блока месторождений - компании BP-Azerbaijan и партнеров, это на 126 млн долларов или 50,4% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Капитальные расходы составили 555 млн долларов, что на 243 млн долларов или 30,4% меньше показателя за 2018 год.

Отмечается, что большая часть капитальных расходов относится к проекту "Шахдениз-2".

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).