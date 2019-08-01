Капитальные расходы на BTC сократились на 8%

В январе-июне операционные расходы на трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) составили 55 млн долларов, капитальные расходы – 12 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, операционные расходы в годовом сравнении сократились на 6 млн долларов или 9,8%, капитальные расходы - на 1 млн долларов или 7,7%.

В первом полугодии по BTC экспортировано примерно 16 млн тонн (свыше 120 млн баррелей) нефти, которая в Джейхане загружена на 149 танкеров. Это на 1 млн тонн или 5,9% меньше, чем в прошлом году.

Трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. За весь период эксплуатации с июня 2006 по BTC транспортировано 432 млн тонн нефти (3,2 млрд баррелей), которая в Джейхане загружена на 4 234 танкера и отправлена на мировой рынок.

По BTC в основном транспортируется нефть с "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть из Туркменистана, России и Казахстана.

Напомним, что в роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Equinor (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), ExxonMobil (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).