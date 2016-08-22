Капитальные расходы на трубопровод BTC выросли на 73%

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В первом полугодии 2016 года операционные расходы на трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) составили примерно 61 млн. долларов, капитальные расходы - 26 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, операционные расходы сократились на 16%, капитальные расходы выросли на 73% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За весь период эксплуатации по BTC транспортировано 2,49 млрд. баррелей (332 млн. тонн нефти), которая в Джейхане загружена на 3 278 танкеров и отправлена на мировой рынок.

В первом полугодии по BTC экспортировано примерно 17,3 млн. тонн (130 млн. баррелей) нефти, которая в Джейхане загружена на 166 танкеров.

Напомним, что трубопровод BTC протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. В настоящее время из Азербайджана по BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз". Кроме того, по трубопроводу осуществляется транзит туркменской и казахстанской нефти.

Напомним, что в роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,1%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), CIECO (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).