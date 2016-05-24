​Капитальные расходы на BTC в первом квартале резко увеличились

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В первом квартале 2016 года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) экспортировано примерно 9 млн. тонн (67 млн. баррелей) сырой нефти. В годовом сравнении этот показатель остался стабильным.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, эта нефть в порту Джейхан (Средиземное море, Турция) загружена на 82 танкера.

Напомним, что трубопровод BTC протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. За весь период эксплуатации по BTC транспортировано 2,43 млрд. баррелей (324 млн. тонн нефти), которая в Джейхане загружена на 3194 танкеров и отправлена на мировой рынок.

В первом квартале текущего года операционные расходы на BTC составили примерно 29 млн. долларов, капитальные расходы - 11 млн. долларов. Операционные расходы сократились на 34%, капитальные расходы выросли в 2,75 раз по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Отметим, что в настоящее время из Азербайджана по BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз". Кроме того, по трубопроводу осуществляется транзит туркменской и казахстанской нефти.

Напомним, что в роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,1%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), CIECO (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).