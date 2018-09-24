Kapital Bank увеличил уставный капитал

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Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ На Бакинской фондовой бирже заключена инсайдерская сделка по покупке новых акций ОАО Kapital Bank.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Электронную систему раскрытия информации Палаты контроля над финансовыми рынками.

По информации, сделка предусматривает реализацию 1 614 205 новых и привилегированных акций банка номинальной стоимостью 12,39 маната каждая.

Ценные бумаги приобрел PASHA Holding, основной акционер Kapital Bank. В результате уставный капитал банка увеличился на 10,76% или 20 млн манатов, до 205,85 млн.