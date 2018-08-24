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    Канцлер Германии: Поставки российского газа в Европу через территорию Украины продолжатся

    © REUTERS/ Max Rossi

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ "Россия продолжит осуществлять поставки газа через территорию Украины даже после того, как "Северный поток-2" будет построен".

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, выступая перед студентами университета в Тбилиси.

    По ее словам, "Северный поток-2" не сделает немецкую сторону зависимой от России.

    Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не верит обещаниям России и Германии о том, что после запуска "Северного потока-2" транзит российского газа через Украину сохранится.

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