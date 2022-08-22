Канцлер ФРГ обсудит с Канадой замену российского сырья

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Канаду собирается договориться о замене российского сырья.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Канаду собирается договориться о замене российского сырья.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, канцлер во время рабочей поездки планирует подписать соглашение о кооперации между ФРГ и Канадой в сфере зеленого водорода.

Отвечая на вопросы журналистов в Монреале, он указал, что Канада богата природными ресурсами.

«Таким образом, мы открываем для себя новые сферы сотрудничества», — сказал Шольц журналистам. Также стороны планируют обсудить вопросы поставок из Канады в ФРГ полезных ископаемых и сжиженного природного газа.