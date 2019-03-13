Канал "Россия-24" подготовил специальный репортаж об азербайджанской нефти - ВИДЕО

Специальный репортаж о нефтяной промышленности Азербайджана был представлен на канале "Россия-24".

Как сообщает Report, репортаж под названием "Бакинский баррель" посвящен темам модернизации и реконструкции НПЗ имени Гейдара Алиева, первой добыче нефти промышленным способом в Азербайджане, роли азербайджанской нефти в победе во Второй мировой войне, ожидаемым на следующей неделе в Баку заседаниям совместной технической комиссии и министерского мониторингового комитета ОПЕК+, деятельности SOCAR Trading – торговой ветви Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), а также связей с российскими энергокомпаниями.

В репортаже нашло отражение заявления президента Ильхама Алиева в Давосе о соглашении ОПЕК+.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шабхазов рассказал о договоренности в рамках ОПЕК+, обязательствах Азербайджана, связях с российскими компаниями, вице-президент SOCAR по маркетингу и инвестициям Эльшад Насиров – о проектах компании, глава управления SOCAR по маркетингу и экономическим операциям Аднан Ахмедзаде – об успешной деятельности SOCAR Trading, а глава российского ЛУКойла Вагит Алекперов – о проекте "Шахдениз", в котором имеет долю компания.