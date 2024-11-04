О нас

Канадское правительство представило проект регулирования выбросов в нефтегазовой отрасли

Канадское правительство представило проект регулирования выбросов в нефтегазовой отрасли В понедельник правительство Канады опубликовало проект правил, которые ограничат выбросы парниковых газов в нефтегазовом секторе на 35% по сравнению с уровнем 2019 года.
Энергетика
4 ноября 2024 г. 18:37
Канадское правительство представило проект регулирования выбросов в нефтегазовой отрасли

В понедельник правительство Канады опубликовало проект правил, которые ограничат выбросы парниковых газов в нефтегазовом секторе на 35% по сравнению с уровнем 2019 года.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление Министерства природных ресурсов Канады, это немного меньше, чем планировалось изначально.

Новые правила призваны поощрять компании с наименьшими объемами выбросов, и стимулировать предприятия с более высоким уровнем загрязнения к внедрению более чистых производственных процессов.

Либеральное правительство изначально заявляло, что хочет, чтобы энергетическая отрасль - сектор с самым высоким уровнем загрязнения в Канаде - сократила выбросы на 38% от уровня 2019 года к 2030 году. Однако в сегодняшнем пресс-релизе не упоминался 2030 год.

"Предлагаемые правила работают путем установления предела на выбросы парниковых газов в секторе, эквивалентного 35% ниже уровня 2019 года", - говорится в сообщении.

Официальные консультации по правилам пройдут с 9 ноября по 8 января следующего года. Окончательная версия будет опубликована в 2025 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
4 ноября 2024 г. 10:00
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
2 ноября 2024 г. 12:18
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
31 октября 2024 г. 14:44
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi