Канадское правительство представило проект регулирования выбросов в нефтегазовой отрасли

В понедельник правительство Канады опубликовало проект правил, которые ограничат выбросы парниковых газов в нефтегазовом секторе на 35% по сравнению с уровнем 2019 года.

В понедельник правительство Канады опубликовало проект правил, которые ограничат выбросы парниковых газов в нефтегазовом секторе на 35% по сравнению с уровнем 2019 года.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление Министерства природных ресурсов Канады, это немного меньше, чем планировалось изначально.

Новые правила призваны поощрять компании с наименьшими объемами выбросов, и стимулировать предприятия с более высоким уровнем загрязнения к внедрению более чистых производственных процессов.

Либеральное правительство изначально заявляло, что хочет, чтобы энергетическая отрасль - сектор с самым высоким уровнем загрязнения в Канаде - сократила выбросы на 38% от уровня 2019 года к 2030 году. Однако в сегодняшнем пресс-релизе не упоминался 2030 год.

"Предлагаемые правила работают путем установления предела на выбросы парниковых газов в секторе, эквивалентного 35% ниже уровня 2019 года", - говорится в сообщении.

Официальные консультации по правилам пройдут с 9 ноября по 8 января следующего года. Окончательная версия будет опубликована в 2025 году.