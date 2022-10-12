Канадский консорциум купит крупнейшую атомно-энергетическую компанию США

Одна из крупнейших атомно-энергетических компаний США и мира, Westinghouse Electric, будет куплена консорциумом канадских компаний Cameco и Brookfield Renewable.

Одна из крупнейших атомно-энергетических компаний США и мира, Westinghouse Electric, будет куплена консорциумом канадских компаний Cameco и Brookfield Renewable.

Как передает Report, сумма сделки составляет 7,875 млрд долларов. Brookfield Renewable получит 51% доли в Westinghouse, а Cameco - 49%.

Brookfield Renewable является одним из ведущих в мире операторов возобновляемой энергетики. Компания владеет и управляет ГЭС, ветряными и солнечными электростанциями в Северной и Южной Америке, Европе и Азии. Cameco является горнодобывающей компанией, одним из крупнейших в мире производителей уранового топлива.

В 2017 году Westinghouse уже прошла через процедуру банкротства, к которому привел ряд ошибок прежнего менеджмента. Аналитики полагают, что приобретение Westinghouse консорциумом может повысить интерес инвесторов и других компаний к атомной энергетике. Это особенно актуально в нынешних условиях роста цен на углеводородные источники энергии и продолжающейся нехватки энергии из возобновляемых источников на глобальном уровне.