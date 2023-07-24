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Канадская TC Energy продаcт газопроводные активы почти за 4 млрд долларов

Канадская TC Energy продаcт газопроводные активы почти за 4 млрд долларов Канадская TC Energy Corp. достигла соглашения о продаже 40%-ной доли в компаниях Columbia Gas Transmission LLC и Columbia Gulf Transmission LLC инвестиционной фирме Global Infrastructure Partners (GIP)
Энергетика
24 июля 2023 г. 17:28
Канадская TC Energy продаcт газопроводные активы почти за 4 млрд долларов

Канадская TC Energy Corp. достигла соглашения о продаже 40%-ной доли в компаниях Columbia Gas Transmission LLC и Columbia Gulf Transmission LLC инвестиционной фирме Global Infrastructure Partners (GIP)

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении канадской компании.

Сумма сделки составила 5,2 млрд канадских долларов (3,9 млрд долларов).

TC Energy останется оператором газопроводов, принадлежащих компаниям, а инвестиции в регулярное техобслуживание и модернизацию инфраструктуры будут финансироваться совместно.

Полученные от сделки средства будут направлены на сокращение задолженности и на финансирование капиталовложений, сказал глава TC Energy Франсуа Пуарье.

Columbia Gas и Columbia Gulf обслуживают газопроводы в Северной Америке общей протяженностью свыше 15 тысяч миль (24 тысячи км).

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Версия на английском языке Canadian TC Energy to sell 40% in Columbia gas transmission systems for $4 billion

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