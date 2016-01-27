Канадская нефтяная компания основала новое предприятие в Азербайджане

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Канадская компания Zenith Energy Ltd. основала предприятие Zenith Aran Oil Company Ltd., которая будет осуществлять операции на расположенном на суше блоке месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб". Как сообщает Report, информацию об этом распространил канадский финансовый новостной портал Stockhouse.

Отмечено, что компания, следуя своей традиции, учредила предприятие под местным названием: "В регионе Аран расположены три месторождения, на которых компания будет осуществлять операции".

Бакинский офис Zenith Aran Oil Company Ltd. расположен в Azure Plaza. Отмечается, что на данный момент ведутся работы по официальной передаче операций предприятию Zenith Aran Oil Company.

Компания будет управлять территорий площадью 642,4 кв. км., на которой ежесуточно добывается 350 баррелей сырой нефти. Оператором блока месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" станет компания Zenith, доля которой равна 80%. Доля государства составит 20%. Проект рассчитан на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет.

Отметим, что в сентябре прошлого года Совет директоров канадской энергетической компании Zenith Energy Ltd. принял решение об открытии регионального офиса в Азербайджане. Это четвертый офис Zenith Energy, три других находятся в Калгари (Канада), Генуе (Италия) и Буенос-Айресе (Аргентина).