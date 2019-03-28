Канадская нефтяная компания запустит новую буровую установку в Азербайджане

Канадская компания Zenith Energy запустит буровую установку BD-260 на скважине C-37 сухопутного месторождения "Джафарли" в течение следующих 48 часов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

По информации, участники рынка будут проинформированы об этом, как только буровая установка BD-260 будет полностью укомплектована.

Генеральный директор компании Андреа Каттанео отметил, что начало программы потенциального трансформационного углубления скважин на месторождении "Джафарли" в Азербайджане неизбежно: "Мы чрезвычайно взволнованы нынешним прогрессом и с нетерпением ждем, когда буровая установка будет полностью готова".

Отметим, что SOCAR и Zenith Aran Oil Company Ltd. 16 марта 2016 года подписали соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи (PSA) с блока, в который входят месторождения Мурадханлы, Джафарли и Зардаб. Соглашение ратифицировано Милли Меджлисом 14 июня 2016 года, разработка месторождений началась 11 августа 2016 года.

Доля участия Zenith составляет 80%, SOCAR – 20%. Соглашение подписано сроком на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет. Общая площадь месторождений - 642,4 кв. км.