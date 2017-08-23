Канадская компания установила новое оборудование на сухопутном месторождении Азербайджана

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ На скважине № M-45 сухопутного месторождения "Мурадханлы" установлен погружной насос нового поколения компании Schlumberger.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила канадская компания Zenith Energy Ltd., оператор блока месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб".

Ежесуточная добыча нефти на скважине сейчас составляет 49 баррелей. Zenith уверен, что объем добычи из скважины увеличится. Это первое оборудование такого типа, установленное компанией на блоке в Азербайджане.

Компания определила 11 скважин для установки электрических погружных насосов нового поколения. Новое оборудование заказано у компаний Schlumberger и Baker Hughes в соответствии со спецификой каждой скважины.

По расчетам операционной команды компании Zenith, в результате установки насосов последней технологии на 11 скважинах добыча увеличится на 219 баррелей в сутки.

В то же время компания проводит оценку на других скважинах, расположенных на контрактной площади.

Отметим, что SOCAR и Zenith Aran Oil Company Ltd. 16 марта 2016 года подписали соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи (PSA) с блока, в который входят месторождения Мурадханлы, Джафарли и Зардаб. Соглашение ратифицировано Милли Меджлисом 14 июня 2016 года, разработка месторождений началась 11 августа 2016 года.

Доля участия Zenith составляет 80%, SOCAR – 20%. Соглашение подписано сроком на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет. Общая площадь месторождений - 642,4 кв. км.