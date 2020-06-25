​Канадская компания передала SOCAR контрактную площадь

Канадская компания Zenith Energy завершила процесс передачи Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) контрактную реабилитационную площадь на блоке сухопутных месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб”.

Как передает Report, об этом сообщила канадская компания.

В результате Zenith приостановил добычу нефти в Азербайджане, а персонал в составе порядка 170 человек перешел в SOCAR.

В сообщении отмечается что "дочка" компании в Азербайджане получила от SOCAR 508 тысяч долларов США в связи с добычей нефти.

Отметим, что SOCAR и Zenith Aran Oil Company Ltd. 16 марта 2016 года подписали соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи (PSA) с блока, в который входят месторождения "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб". Соглашение ратифицировано Милли Меджлисом 14 июня 2016 года, разработка месторождений началась 11 августа 2016 года.