​Канадская компания купит новые установки для операций в Азербайджане

Канадская компания Zenith Energy, которая занимается разработкой сухопутных месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" в Азербайджане, завершила размещение новых акций на Лондонской фондовой бирже.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Zenith разместила 14 334 602 акций стоимостью 0,028 фунта стерлингов за каждую акцию.

Полученные средства компания потратит на приобретение нового оборудования, которое предположительно будет доставлено в страну в конце мая. После установки начнутся буровые работы на скважине № 37 месторождения "Джафарли".

Тендер на операции по углублению скважины также завершен, говорится в информации.

Отметим, что SOCAR и Zenith Aran Oil Company Ltd. 16 марта 2016 года подписали соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи (PSA) с блока, в который входят месторождения Мурадханлы, Джафарли и Зардаб. Соглашение ратифицировано Милли Меджлисом 14 июня 2016 года, разработка месторождений началась 11 августа 2016 года.

Доля участия Zenith составляет 80%, SOCAR – 20%. Соглашение подписано сроком на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет. Общая площадь месторождений - 642,4 кв. км.