Канада выступает за сохранение нефтепровода Enbridge через Великие озера

Из-за угрозы разлива нефти к маю 2021 года может быть закрыта линия 5 нефтепровода

Оттава выступает за продолжение эксплуатации трансграничного нефтепровода между США и Канадой, который губернатор американского штата Мичиган собирается закрыть.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь министра природных ресурсов Канады Симуса О'Регана.

Ранее губернатор американского штата Мичиган Гретчен Уитмер заявила о решении закрыть линию 5 нефтепровода канадской компании Enbridge, проходящую через пролив Макино. Власти штата сослались на угрозу разлива нефти, что может нанести ущерб окружающей среде и экономике. Правительство Мичигана подало иск в окружной суд округа Ингем для обеспечения исполнения этого решения. Если оно в итоге вступит в силу, Enbridge должна будет прекратить работу линии 5 к маю 2021 года.

"Наше правительство поддерживает дальнейшую безопасную эксплуатацию линии 5 компании Enbridge. Она поставляет пропан на север Мичигана для обогрева жилых домов и предприятий, а также поставляет сырье на нефтеперерабатывающие заводы в (штат) Огайо и в Восточную Канаду", — сообщил представитель канадского министра Ян Кэмерон.

Разногласия возникли вокруг участка трубопровода через пролив Макино, который соединяет два Великих озера — Мичиган и Гурон. В офисе губернатора Мичигана сообщили, что Великие озера снабжают питьевой водой более пяти миллионов жителей штата, а также дают примерно 350 тысяч рабочих мест.

В компании ранее заявляли, что закрытие линии 5 мощностью 540 тысяч баррелей легкой нефти и пропана в день крайне негативно повлияет на поставки жителям штата и серьезно затронет энергорынок.