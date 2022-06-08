Канада расширила санкции против РФ, добавив услуги для нефтехимического сектора

Канада расширила антироссийские санкции и ввела запрет на консультирование нефтегазовых и химических предприятий России.
Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом сообщило канадское правительство.
Согласно данным, ограничения затронули 28 видов деятельности, среди них: строительство, перевозки, компьютерные услуги, бухгалтерские услуги, консалтинг.
Ограничения будут действовать для российских компаний, работающих в сферах добычи полезных ископаемых, нефтепереработки, производства угля и химических продуктов.
Напомним, что в конце мая Канада ввела новый пакет санкций в отношении финансового сектора РФ, в который попали 22 физических и 4 юридических лица, в том числе высокопоставленные сотрудники российских финансовых учреждений и крупные банки.