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Канада расширила санкции против РФ, добавив услуги для нефтехимического сектора

Канада расширила санкции против РФ, добавив услуги для нефтехимического сектора Канада расширила антироссийские санкции и ввела запрет на консультирование нефтегазовых и химических предприятий России.
Энергетика
8 июня 2022 г. 17:48
Канада расширила санкции против РФ, добавив услуги для нефтехимического сектора

Канада расширила антироссийские санкции и ввела запрет на консультирование нефтегазовых и химических предприятий России.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом сообщило канадское правительство.

Согласно данным, ограничения затронули 28 видов деятельности, среди них: строительство, перевозки, компьютерные услуги, бухгалтерские услуги, консалтинг.

Ограничения будут действовать для российских компаний, работающих в сферах добычи полезных ископаемых, нефтепереработки, производства угля и химических продуктов.

Напомним, что в конце мая Канада ввела новый пакет санкций в отношении финансового сектора РФ, в который попали 22 физических и 4 юридических лица, в том числе высокопоставленные сотрудники российских финансовых учреждений и крупные банки.

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