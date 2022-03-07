Канада предлагает заменить экспорт нефти из России

Министр энергетики канадской провинции Альберта Соня Сэвидж и премьер-министр региона Джейсон Кенни предложили поставлять нефть в США на фоне возможности приостановки экспорта этого ресурса из России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом передает Report

Министр энергетики канадской провинции Альберта Соня Сэвидж и премьер-министр региона Джейсон Кенни предложили поставлять нефть в США на фоне возможности приостановки экспорта этого ресурса из России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"США хотят заменить российские баррели на венесуэльские? Такое нарочно не придумаешь: суровое время требует суровых решений. Напоминание о безрассудстве энергетической политики последнего десятилетия. Канада с третьими по величине запасами могла бы снабжать США и мир", - написала Сэвидж в Twitter.

Премьер-министр Альберты задался вопросом: "что творится с политикой США в сфере энергетики?". По его словам, США намерены заменить экспорт нефти из России ввозом ресурса из "иранской и венесуэльской диктатур" после отмены санкций.

"Альберта была бы рада, если бы президент США Джо Байден нанес визит нам. Мы могли бы обсудить доставку примерно 1 миллиона баррелей в день ответственно произведенных энергоресурсов от ближайшего друга и союзника США", - отметил Кенни в Twitter.

Он добавил, что для этого нужно, чтобы США отменили блокировку трубопровода Keystone XL на границе Канады и Соединенных Штатов.