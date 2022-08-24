Канада и Германия подписали соглашение о поставках водородного топлива

Канада и Германия подписали соглашение, призванное положить начало поставкам канадского водородного топлива в Берлин.

Канада и Германия подписали соглашение, призванное положить начало поставкам канадского водородного топлива в Берлин.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Будущее за водородом: мы создадим общий рынок с Канадой к 2025 году. Я рад заключенному сегодня соглашению. Речь идет об инвестировании и построении цепочек поставок. Спасибо премьеру Джастину Трюдо: Канада является сильным партнером и большим другом", - написал Шольц в соцсети.

Об экспорте водорода также сообщил в своем микроблоге в Твиттере премьер-министр Канады Джастин Трюдо: "Канада может быть надежным поставщиком экологически чистой энергии. Сегодня, увидев примеры канадских водородных инноваций, мы объявили о планах по экспорту чистого водорода в Германию к 2025 году", - написал он.