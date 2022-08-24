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Канада и Германия подписали соглашение о поставках водородного топлива

Канада и Германия подписали соглашение о поставках водородного топлива Канада и Германия подписали соглашение, призванное положить начало поставкам канадского водородного топлива в Берлин.
Энергетика
24 августа 2022 г. 10:43
Канада и Германия подписали соглашение о поставках водородного топлива

Канада и Германия подписали соглашение, призванное положить начало поставкам канадского водородного топлива в Берлин.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Будущее за водородом: мы создадим общий рынок с Канадой к 2025 году. Я рад заключенному сегодня соглашению. Речь идет об инвестировании и построении цепочек поставок. Спасибо премьеру Джастину Трюдо: Канада является сильным партнером и большим другом", - написал Шольц в соцсети.

Об экспорте водорода также сообщил в своем микроблоге в Твиттере премьер-министр Канады Джастин Трюдо: "Канада может быть надежным поставщиком экологически чистой энергии. Сегодня, увидев примеры канадских водородных инноваций, мы объявили о планах по экспорту чистого водорода в Германию к 2025 году", - написал он.

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Версия на английском языке Canada, Germany sign agreement on hydrogen fuel supplies

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