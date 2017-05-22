Канада и Бразилия создают угрозу для рынка нефти

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Канада и Бразилия, седьмой и десятый производители в мире, будут особенно энергично увеличивать объемы добычи в этом году на фоне реализации уже давно запланированных проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, также в текущем году наращивать производство будут Норвегия и Британия, хотя и в более скромных объемах. Все это служит поводом для беспокойства в рядах трейдеров в преддверии встречи стран ОПЕК+ на этой неделе.

ОПЕК контролирует порядка 40% мирового объема добычи. "Внимание рынка главным образом сосредоточено на реакции американских сланцевых компаний на меры сокращения добычи ОПЕК+, и на этом фоне игроки игнорируют наращивание производства в Канаде и Бразилии", - отмечает Дуг Кинг, управляющий директор по инвестициям в RCMA Asset Management.

Следующие после США и 24-х стран ОПЕК+ пять крупнейших производителей увеличат объемы добычи в общей сложности примерно на 300 тыс. баррелей, говорится в исследовании Wall Street Journal, где приняли участие пять аналитических компаний и инвестиционных банков. По данным Baker Hughes, в Канаде в прошлом месяце среднее в этом году число буровых установок достигло 86 единиц, что является максимальным с декабря 2015 года значением. Cenovus, один из крупнейших канадских производителей на нефтеносных песках, за период с 2014 по 2016 годы сократил свои операционные издержки на 30%. В Бразилии, согласно опросу WSJ, добыча может увеличиться в среднем на 212 тыс. баррелей и достичь 2,8 млн баррелей в сутки.