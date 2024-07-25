Камал Аббасов: Азербайджан ускоренными темпами реализует поставленные цели по энергопереходу

Азербайджан уверенно продвигает зеленую повестку, благодаря чему страна может достичь поставленных целей по увеличению доли возобновляемых источников в общем энергобалансе раньше запланированных сроков.

Азербайджан уверенно продвигает зеленую повестку, благодаря чему страна может достичь поставленных целей по увеличению доли возобновляемых источников в общем энергобалансе раньше запланированных сроков.

Как сообщает Report, об этом в Баку на 8-ом заседании межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией заявил замминистра энергетики Камал Аббасов.

"В настоящее время мы сотрудничаем с международными энергетическими компаниями по реализации проектов зеленой энергии мощностью до десяти гигаватт для внутреннего потребления, декарбонизации экономики и экспорта в следующем десятилетии. Азербайджан ставит перед собой цель достичь 30% доли возобновляемых источников энергии в установленной мощности к 2030 году, но при нынешних темпах энергетического перехода доля возобновляемых источников может достичь 32,6% к 2027 году и 34,6 % к 2030 году", - заявил он.

Соответственно, ведется интенсивная работа в рамках соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии по Каспийско-Черноморско-Европейскому зеленому энергетическому коридору, отметил замминистра.

"На данный момент по проекту проведено семь министерских встреч, следующая запланирована на сентябрь в Бухаресте. Планируемая мощность первого этапа - четыре гигаватта. Основное технико-экономическое обоснование планируется завершить к концу 2024 года. Совместное предприятие со штаб-квартирой в Бухаресте планируется создать в сентябре 2024 года, - проинформировал он присутствующих. - Мы считаем, что участие Сербии в этом проекте будет выгодным для сторон в плане развития этого проекта".