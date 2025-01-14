О нас

Каллас: ЕС будет стремиться снижать предельные цены на российскую нефть

Каллас: ЕС будет стремиться снижать предельные цены на российскую нефть Евросоюз продолжит работать над снижением потолка цен на российскую нефть, чтобы лишить Москву дополнительного дохода.
Энергетика
14 января 2025 г. 16:58
Каллас: ЕС будет стремиться снижать предельные цены на российскую нефть

Евросоюз продолжит работать над снижением потолка цен на российскую нефть, чтобы лишить Москву дополнительного дохода.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью Bloomberg TV.

"Я действительно настаиваю на снижении этого показателя, потому что это имеет очевидный эффект", - сказала она. "Россия испытывает трудности, <...> не получает таких же доходов, как было раньше, от нефти и газа", - утверждает Каллас.

Глава евродипломатии также уверяла, что у ЕС "еще есть возможности, которые он может использовать".

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на импорт нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов, однако, как отмечали эксперты, фактически ограничения на поставку нефти не действуют, так как на рынке образуется дефицит.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kallas: EU will seek to lower price caps on Russian oil

Самое читаемое

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
12 января 2025 г. 13:54
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
7 января 2025 г. 18:45
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025 г. 05:49
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана Шуша
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана "Шуша"
8 января 2025 г. 20:44
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
13 января 2025 г. 09:14
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
8 января 2025 г. 20:31
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
10 января 2025 г. 05:22
Госдеп: США не планируют подписывать соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией
Госдеп: США не планируют подписывать соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией
9 января 2025 г. 11:09
ООН распространила обращение Ильхама Алиева как официальный документ СБ и Генассамблеи
ООН распространила обращение Ильхама Алиева как официальный документ СБ и Генассамблеи
9 января 2025 г. 12:50
Глава МИД Узбекистана обсудил двусторонние отношения с послом Азербайджана
Глава МИД Узбекистана обсудил двусторонние отношения с послом Азербайджана
7 января 2025 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi