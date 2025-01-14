Каллас: ЕС будет стремиться снижать предельные цены на российскую нефть

Евросоюз продолжит работать над снижением потолка цен на российскую нефть, чтобы лишить Москву дополнительного дохода.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью Bloomberg TV.
"Я действительно настаиваю на снижении этого показателя, потому что это имеет очевидный эффект", - сказала она. "Россия испытывает трудности, <...> не получает таких же доходов, как было раньше, от нефти и газа", - утверждает Каллас.
Глава евродипломатии также уверяла, что у ЕС "еще есть возможности, которые он может использовать".
5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на импорт нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов, однако, как отмечали эксперты, фактически ограничения на поставку нефти не действуют, так как на рынке образуется дефицит.