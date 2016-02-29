​Каладзе: Грузия рассчитывает на 400-500 млн. кубометров азербайджанского газа дополнительно

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Грузинская сторона ведет переговоры с Азербайджаном о получении дополнительных объемов газа.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Каха Каладзе журналистам в Баку.

"На днях уже будет все ясно, но пока не хочу ни о чем говорить. Мы ведем переговоры с азербайджанской стороной и ищем возможность, как можно получить дополнительный объем газа из Азербайджана, который необходим сегодня для Грузии в пределе от 400 до 500 млн. кубометров газа", - заявил К.Каладзе.

По его словам, в Грузии зимой - высокая потребность в газе, а летом потребление уменьшается, поэтому зимой потребность в газе больше.

Говоря о переговорах с "Газпромом", министр подчеркнул, что Грузия каждый год ведет переговоры, так как существует контракт между Грузией и компанией.

"Он обнуляется каждый год. Нам приходится каждый год вести с ними переговоры", - подчеркнул глава грузинского ведомства.