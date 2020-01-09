Украина оценила потери от "Турецкого потока"

Киев будет недополучать примерно 450 млн долларов в год из-за запуска газопровода «Турецкий поток».

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом заявил гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. «Турецкий поток» был запущен накануне, 8 января. Газопровод проходит из России в Турцию по дну Черного моря. Его строительство оценивалось примерно в 7 млрд евро.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных убытках Украины из-за запуска «Турецкого потока», Макогон сказал, что «это нельзя назвать убытками, это недополученный доход». «Мы просто не заработаем эти деньги»,— пояснил он на пресс-конференции.

В церемонии запуска «Турецкого потока» в Стамбуле приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, а также премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич. Эрдоган пообещал, что Россия и Турция будут реализовывать новые совместные проекты в области энергетики.

Напомним, что одна нитка газопровода мощностью 15,75 млрд кубометров предназначена для потребностей Турции, а вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В начале 2020 года по «Турецкому потоку» начали принимать газ Северная Македония и Греция, а также Болгария.