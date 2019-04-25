Беларусь оценила ущерб от поставок загрязнённой нефти из России

Беларусь оценила недополученную в апреле выручку за нефтепродукты из-за ситуации с некачественной нефтью из России в $100 млн.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

«Сейчас мы оцениваем потери, которые мы понесём в апреле. На сегодня они составляют около $100 млн в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов», — цитирует его БелТА.

Ранее стало известно, что Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти.

В свою очередь, в Минэнерго России заявили, что ухудшение качества нефти носит технический характер.

25 апреля российский вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что качественная российская нефть поступит на границу с Белоруссией в понедельник, 29 апреля.