Беларусь планирует договориться с "Транснефтью" о компенсациях

"Гомельтранснефть Дружба" рассчитывает договориться с "Транснефтью" о сумме компенсации недополученной из-за сокращения транзита прибыли, предлагая два варианта решения проблемы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе белорусской компании, опубликованном на ее сайте.

"Для компенсации потерь, вызванных снижением объемов транспортировки нефти из-за ее загрязнения, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" предложило российским коллегам довести объемы транспортировки к концу 2019 года до 59 млн тонн, как и было запланировано ранее в соответствии с договором", - говорится в сообщении.