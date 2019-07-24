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Беларусь планирует договориться с "Транснефтью" о компенсациях

Какие варианты компенсаций из-за задержек транзита предлагает Беларусь

"Гомельтранснефть Дружба" рассчитывает договориться с "Транснефтью" о сумме компенсации недополученной из-за сокращения транзита прибыли, предлагая два варианта решения проблемы. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе белорусской компании, опубликованном на ее сайте.

"Для компенсации потерь, вызванных снижением объемов транспортировки нефти из-за ее загрязнения, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" предложило российским коллегам довести объемы транспортировки к концу 2019 года до 59 млн тонн, как и было запланировано ранее в соответствии с договором", - говорится в сообщении.

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