Халед аль-Фалех: Почти все страны ОПЕК и ОПЕК+ поддерживают продление соглашения о сокращении нефтедобычи

Почти все страны ОПЕК и не входящие в организацию страны-наблюдатели в рамках ОПЕК+ согласны с продлением Декларации о сотрудничестве в рамках сокращения добычи нефти еще на полгода.

Как передает Report, об этом сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в интервью ТАСС.

"Министр нефти Ирака [Тамер аль-Габдан] говорил об этом публично и подтвердил мне это в частной беседе. ОАЭ, Кувейт и другие крупные производители в ОПЕК, а также многие страны, не входящие в ОПЕК, такие как Оман, Казахстан, Азербайджан, поддерживают продление", - сказал министр.

По его словам, единственной страной, которой осталось принять решение, является Россия. "Я думаю, надо подождать, пока российская позиция сформируется сама собой. Очевидно, что в России идут внутренние дискуссии о том, сколько именно нужно добывать во втором полугодии. Так что мы [с министром Новаком] еще обсудим глобальный рынок, когда встретимся через три недели", - добавил Халед аль-Фалех.

Россия — крупнейший производитель нефти в ОПЕК+. "Она добывает чуть больше, чем мы [Саудовская Аравия], поэтому я всегда говорю, что крупные производители должны быть примером для остальных стран", - сказал министр.

Он отметил, что Саудовская Аравия, как крупнейший производитель в ОПЕК, всегда подает такой пример, проявляя полную приверженность [условиям сделки] с самого первого дня. "Я ожидаю, что и другие ключевые участники, такие как Россия, Ирак, Казахстан и ОАЭ, будут сохранять свою приверженность и подавать пример другим странам соглашения. Россия прекрасно соблюдала договоренности о сокращении добычи в 2017–2018 годах, пока мы не ослабили ограничения в июне прошлого года. Я надеюсь, что и в 2019 году она к этому вернется. В мае и июне исполнение было очень хорошим. Мне важен только результат. Поэтому я надеюсь, что после того, как мы официально оформим продление, Россия всю оставшуюся часть 2019 года продолжит следовать нашим договоренностям.

Вы знаете, я слышал очень убедительные, солидарные заявления со стороны многих российских компаний, например, со стороны главы "Лукойла" [Вагита Алекперова]. Так что я надеюсь, что преимущества участия в кооперации довольно очевидны. Небольшой объем, всего 2% (на столько Россия сократила добычу в рамках соглашения ОПЕК+), означает стабильность и сильный рост. Я думаю, что все [российские] компании извлекают огромную выгоду из этой сделки", - подчеркнул Халед аль-Фалех.

"Кроме того, из моих последовавших за этим встреч с министром Новаком я пришел к такому же выводу: рынок нефти нужно продолжать мониторить, одновременно убеждаясь в том, что мы направляем его к стабильности.

Я думаю, что с российской стороны есть некоторые вопросы. Они связаны с тем, как санкции [США] фактически повлияли на экспорт из Венесуэлы и Ирана, и тем, не вызовет ли это слишком много споров о выбывших с рынка объемах, и, соответственно, какой путь для нас лучше. Мы договорились, что будем продолжать следить за рынком.

У меня еще будет возможность встретиться с министром Новаком до заседания в Вене (планируется на 3–4 июля), так как мы оба можем оказаться в Японии на встречах в рамках саммита G20 (в июне). И тогда мы сможем уже точнее выверить наши позиции", - сказал министр.

Напомним, что ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи - на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки (из которых 812 тысяч баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тысяч баррелей - на остальных участников договоренности о "заморозке" добычи нефти) от уровня октября 2018 года. В июне в Вене пройдут министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+, на которых государства будут определяться с дальнейшими перспективами сделки.

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, выполнили его условия по итогам апреля 2019 года на 168% против 139% в марте. Обязательства, принятые Азербайджаном в рамках договоренности о сокращении добычи нефти, выполнены на 130%.