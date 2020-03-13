Oxford Economics: Экономика Азербайджана выглядит более оптимистично по уровню подготовки к низким ценам на нефть

Мозамбик, Алжир, Бахрейн и Оман хуже всех из развивающихся нефтедобывающих стран подготовлены к низким ценам на нефть.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это подсчитали эксперты британского аналитического агентства Oxford Economics.

По оценке аналитиков, страны, основной статьей дохода которых является экспорт нефти, в 2020 году столкнутся с серьезными проблемами, связанными с дефицитом бюджета.Если цена на нефть будет сохраняться на уровнях вблизи 30 долларов за баррель, то это больно ударит по ряду стран, у которых в 2019 году наблюдался дефицит бюджета.

"Самый высокий показатель (дефицита бюджета) в Брунее, Алжире, Бахрейне, Боливии, Гане и Омане. А в Норвегии, Кувейте, Республике Конго и Катаре, напротив, излишки", - отмечается в отчете.Алжир, Бахрейн и Оман также имеют высокие показатели госдолга и торгового дефицита."Такие небольшие страны, как Мозамбик, Ангола и Боливия также плохо подготовлены", - подчеркнули в Oxford Economics.Россия, по оценке экономистов, наряду с рядом других крупных нефтяных держав, выглядит относительно оптимистично. "Более оптимистично выглядят экономики таких стран, как ОАЭ, Чили, Ботсвана, Россия, Кувейт, Мексика, Азербайджан, Казахстан и Индонезия". Эти страны сумели создать "разумные" резервы в период более высоких цен на нефть, отметили эксперты.