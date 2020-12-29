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Какая структура будет осуществлять продажу газа абонентам?

Какая структура будет осуществлять продажу газа абонентам? Продажу газа населению и абонентам категории "не население" по-прежнему будет осуществлять ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR)
Энергетика
29 декабря 2020 г. 14:44
Какая структура будет осуществлять продажу газа абонентам?

Продажу газа населению и абонентам категории "не население" по-прежнему будет осуществлять ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью производственного объединения Джейхун Сафаров.

Отмечается, что до сегодняшнего дня SOCAR осуществляла как добычу, так и продажу природного газа на внутреннем рынке потребителям и дистрибьюторам (Открытое акционерное общество “Азерэнержи”, ПО “Азеригаз” и Служба эксплуатации газа Нахчыванской Автономной Республики).

"После даты, указанной во вчерашнем решении Кабинета министров, регулирование процесса продаж будет осуществляться ОАО "Азерконтракт". Других изменений нет. ОАО "Азерконтракт" будет заниматься оптовой продажей природного газа. А продавать природный газ населению и абонентам категории "не населенице", как и прежде, будет ПО "Азеригаз". В большинстве стран мира оптовые и дистрибьюторские компании работают раздельно. Это можно считать новой реформой и для нашей республики в области газового хозяйства", - сказал К.Сафаров сказал.

Отметим, что 28 декабря премьер-министр Али Асадов подписал постановление “Об организации поставок природного газа в пределах Азербайджанской Республики". Согласно постановлению, закупка природного газа на внутреннем рынке Азербайджанской Республики с 1 января 2021 года у производителей газа, его транспортировка, распределение внутри страны и продажа потребителям возложены на открытое акционерное общество “Азерконтракт” Государственной контрактной корпорации Азербайджанской Республики.

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