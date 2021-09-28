Какая из европейских стран будет в выигрыше от высоких цен на газ?

Какая из европейских стран будет в выигрыше от высоких цен на газ?

Кроме России, больше всего выгоды из-за рекордного роста цен на газ в Европе получит Норвегия.

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Помимо России, больше всего выгоды из-за рекордного роста цен на газ в Европе получит Норвегия. Как передает Report, об этом сообщает Reuters . Норвежская Equinor и российский "Газпром" вместе покрывают 60% потребностей ЕС в газе. "Быстрый рост цен на газ произошел в наилучший исторический период для Equinor", — отметил экономист компании Эйрик Вэрнесс. Reuters пишет, что норвежский поставщик находится даже в более выгодном положении, чем "Газпром". Государственная компания Норвегии будет продавать более половины газа спотовым клиентам, причем 70% от этого объема будет продано по ценам на сутки вперед. "Газпром" же продает 56% газа на сутки или на месяц вперед, еще 31% — по ценам на следующий квартал, сезон или год. По информации источников "Газпрома", четверть продаж (или 10% поставок в Европу) приходятся на спотовый рынок. Reuters отмечает, что около 20 лет назад Евросоюз отказался от стабильных долгосрочных контрактов на газ, когда цены были привязаны к стоимости нефти. ЕС перешел на краткосрочные и более гибкие контракты, которые основаны на ценах на газ, торгуемых на биржах и хабах. Такое решение было выгодно европейским пользователям, так как изобилие поставок удерживало цены на газ на низком уровне. Однако за последнее время стоимость газа в Европе взлетела на 300%. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram