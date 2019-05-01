Как превысившие лимит абоненты воспользуются льготным тарифом? - ВИДЕО

Для абонентов, превысивших лимит потребления природного газа в 1 700 кубометров, при первой загрузке объем газа в 500 кубометров будет рассчитываться по льготному тарифу в 10 гяпиков. Для абонентов, не превысивших лимит потребления в 1 700 кубометров, газ по-прежнему будет стоить 10 гяпиков за кубометр.

Об этом заявил Report заместитель гендиректора по продажам и эксплуатации Производственного объединения "Азеригаз" SOCAR Руслан Алиев.

По его словам, эти изменения уже внесены в программу смарт-счетчиков с 24:00 прошлой ночью: "Показания механических счетчиков на днях будут считываться, после чего население будет платить по 10 гяпиков за кубометр за дополнительные 500 кубометров".

Р.Алиев напомнил, что в соответствии с поручением президента в Тарифном (ценовом) совете было проведено заседание по пересмотру лимита потребления природного газа: "Данный лимит был введен в 2016 году. Если до принятия данного решения годовой лимит потребления для населения составлял 1 700 кубометров по 10 гяпиков за каждый кубометр и 20 гяпиков при превышении лимита, в 2019 году лимит составит 2 200 кубометров по 10 гяпиков за каждый кубометр и 20 гяпиков при его превышении".

Указанное решение охватит дополнительно 200 тыс., а в целом 1,8 млн абонентов, а 85% абонентов в рамках лимита будут платить 10 гяпиков за кубометр, добавил Алиев.