Как повлияет сокращение нефтедобычи ОПЕК+ на танкерный флот?

В ближайшие 10 лет в мире могут быть списаны до 1,8 тыс. танкеров-продуктовозов

Планы ОПЕК+ по продлению актуального режима нефтедобычи или даже ужесточению его, беспокоят владельцев танкерного флота. Несмотря на ценовое ралли, спровоцированное новостями о новых вакцинах против коронавируса, с точки зрения фундаментальных показателей спроса и предложения на нефть в краткосрочной перспективе ничего не изменилось.

Как передает Report со ссылкой на hellenicshippingnews, танкерный рынок ждет возрождение, но как скоро это произойдет, остается только гадать. В конце концов, еще неизвестно, не возлагаются ли на вакцину слишком много надежд.

Возрождение пандемии во многих странах побудило Международное энергетическое агентство (IEA) резко пересмотреть свои ожидания в отношении спроса. Мировой спрос на нефть в III квартале 2020 года был понижен на 0,4 млн барр/сутки (б/с), в IV квартале 2020 г. — на 1,2 млн барр/сутки и в I квартале 2021 года — на 0,7 млн барр/сутки. Однако IEA подчеркивает, что эти изменения были в значительной степени ориентированы на страны ОЭСР, в то время как ожидания спроса для стран, не входящих в эту структуру, были пересмотрены в сторону повышения. В основном из-за событий в Китае и Индии.

Спрос на нефть в Китае уже превысил уровень, предшествующий пандемии, в то время как средний спрос на нефть в Индии в IV квартале 2020 года, как ожидается, будет лишь немногим ниже уровней, наблюдавшихся в IV квартале 2019 года.

В прогнозе Gibson Shipbrokers говорится: «в то время как спрос ОЭСР продолжает снижаться, Ливия удивила мир быстро растущей нефтедобычей после заключения перемирия между двумя противостоящими друг другу силами. По данным Reuters, добыча в стране достигла 1,2 млн барр/сутки против 100 тыс. барр/сутки в августе.

С ростом неопределенности, связанной с COVID-19 и восстановлением добычи в Ливии, задача балансировки нефтяных рынков становится для ОПЕК+ все более сложной.

Первоначальная сделка, согласованная в апреле, предусматривала увеличение добычи ОПЕК на 2 млн барр/сутки в январе 2021 года. Министры нефти и энергетики стран-участниц сделки должны встретиться 30 ноября и 1 декабря для обсуждения нефтяной политики, и на [танкерном] рынке растет обеспокоенность по поводу того, что такого большого увеличения добычи больше не будет. Президент ОПЕК заявил, что «в условиях медленного роста спроса на нефть рынку будет сложно поглотить ожидаемый в начале [следующего] года рост добычи». Это указывает на возможность продления текущего сокращения добычи в первой половине 2021 года.

Официальные лица ОПЕК+ пошли еще дальше, заявив, что в случае необходимости возможны более глубокие сокращения.

Судовой маклер добавил, что «рыночный консенсус относительно вероятного результата предстоящей встречи ОПЕК+ заключается в продлении текущих квот на добычу. Однако прогнозирование будущей политики ОПЕК+ может оказаться бесполезным занятием. История показывает, что часто бывает трудно достичь согласия из-за различных экономических и социальных потребностей отдельных членов ОПЕК+».

Между тем согласно расчетам IEA, если произойдет увеличение добычи а рамках сделки ОПЕК+ на 2 млн барр/сутки, запасы сырой нефти в I квартале 2021 г. практически не изменятся. Это показывает, что, вероятно, существуют некоторые возможности для меньшего увеличения добычи, объем которого все равно приведет к сокращению запасов.

Что касается рынков сырой нефти, то если прогнозы аналитиков верны, «сохранение текущих квот на добычу только увеличит текущие потери владельцев танкеров. Будет ли это так? Время покажет... Пока все взоры прикованы к ОПЕК+», — заключили в Gibson Shipbrokers.

Отметим, что в октябре-декабре 2020 года танкерный рынок ожидают кратковременные всплески на фоне сочетания сокращения предложения и увеличения запросов на складские помещения. Дополнительным стимулом для сектора «чистых» танкеров станет старение мирового флота — в свете перехода на чистую энергию и естественного старения в ближайшие 10 лет в мире могут быть списаны до 1,8 тыс. танкеров-продуктовозов.