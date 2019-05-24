Беларусь начнет вытеснять грязную нефть из трубопровода "Дружба" 27-28 мая

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что выдавливание некачественной нефти из трубопровода "Дружба" в сторону России начнется в понедельник-вторник, 27-28 мая.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Буквально с понедельника-вторника начнется выдавливание некондиционной нефти в сторону РФ, таким образом освободится путепровод в сторону Западной Европы", - сказал он в эфире белорусского телеканала ОНТ по итогам встречи в пятницу с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. По словам Румаса, обе стороны заинтересованы "как можно быстрее начать прокачку хорошей нефти в сторону Западной Европы".

Румас также сообщил, что российская сторона подтвердила готовность решать вопрос, касающийся компенсации Беларуси потерь в связи с поставками некачественной нефти.

"Еще раз сегодня было подтверждено, что российская сторона готова решать вопросы компенсации", - отметил Румас, слова которого приводит агентство БелТА.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. "Нафтан" и сейчас работает на загрузке 65%. 23 мая была окончательно согласована белорусско-российская дорожная карта по вытеснению с территории Беларуси некачественной российской нефти

