Цена нефти Brent ускорила рост

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила рост до 3,71% и достигла отметки в 34,06 доллара США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 11:17 мск.

Нефтяные котировки растут в ожидании переговоров министров энергетики ОПЕК+, которые состоятся в четверг в 17:00 по бакинскому времени в формате вебинара.

Отметим, что колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.