Каха Каладзе: В обеспечении энергетической безопасности Грузии велика роль Азербайджана

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Тбилиси. 25 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан - наш стратегический партнер. В обеспечении энергетической безопасности Грузии велика роль Азербайджана".

Об этом в заявлении грузинскому бюро Report сказал вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

Министр отметил, что Грузия потребность в природном газе тоже удовлетворяет за счет Азербайджана: "Сегодня мы зависим от азербайджанского газа. Азербайджан как наш стратегический партнер очень помогает нам. В то же время Азербайджан – страна, которая вкладывает большие инвестиции в Грузию".

Затронув вопрос строительства подземного газохранилища в Грузии, министр сообщил, что в проектных работах появились проблемы, поэтому возникли задержки: "Все процедурные работы скоро завершатся и в начале следующего года приступят к строительству газохранилища".