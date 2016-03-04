​Каха Каладзе: Грузия больше не нуждается в дополнительных объемах газа от "Газпрома"

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ "У Грузии нет необходимости закупать дополнительный объем природного газа у российской энергетической компании "Газпром"".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Грузия Online, об этом сказал вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

"Переговоры с "Газпромом" пока еще не завершены, и договор еще не оформлен. Мы несколько дней назад отправили им наше последнее предложение, которое было озвучено грузинской стороной. Оно состоит в том, что мы должны по-прежнему получать 10% в виде сырья, то есть природного газа. Дополнительные объемы на данном этапе нам не нужны. Грузия будет обеспечена газом в течение будущих нескольких лет", - заявил министр.

Отметим, что сегодня в Тбилиси подписаны соответствующие документы между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и правительством Грузии, согласно которым Грузия получит от Азербайджана дополнительно 500 млн. кубометров газа, а стоимость "голубого топлива" будет рассчитываться по специальной формуле.

После церемонии подписания глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев отметил, что Азербайджан обеспечит Грузию "голубым топливом" до 2030 года.