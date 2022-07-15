Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса

"Будущее расширение ЮГК будет продолжать обеспечивать привлекательные и стабильные условия для поставок природного газа в ЕС"

18 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон посетят Азербайджан. В ходе визита ожидается встреча с президентом страны Ильхамом Алиевым, министром энергетики Парвизом Шахбазовым, исполняющим обязанности президента SOCAR Ровшаном Наджафом.

В эксклюзивном интервью Report комиссар ЕС Кадри Симсон рассказала о целях предстоящего визита в Баку:

- Как запланированный визит будет способствовать "созданию сбалансированного и устойчивого энергетического сектора в регионе трех морей"? Какие меры планируется предпринять в этой связи?

- Во время визита на следующей неделе ЕС и Азербайджан будут стремиться укрепить свое стратегическое партнерство в области энергетики с целью повышения роли Южного газового коридора (ЮГК) в диверсификации поставок природного газа в ЕС, в частности, для Юго-Восточной Европы.

- Каков спрос на азербайджанский газ в Европе в настоящее время?

- ЕС нуждается в надежных и предсказуемых поставках газа во время своего энергетического перехода. Предсказуемые и взаимовыгодные поставки природного газа из Азербайджана оказались желанным фактором стабильности в условиях продолжающегося энергетического кризиса. Будущее расширение ЮГК будет продолжать обеспечивать привлекательные и стабильные условия для поставок природного газа в ЕС, отражая долгосрочный характер энергетического партнерства между ЕС и Азербайджаном. Но также важно, чтобы мы построили партнерство, которое в будущем выйдет за рамки природного газа, работая вместе над развитием производства водорода и инфраструктуры, а также других проектов в области возобновляемых источников энергии.

- В ходе вашего предыдущего визита в Азербайджан состоялись переговоры о расширении ЮГК, на какой стадии они находятся? И каковы возможности этого вопроса? Будет ли этот вопрос обсуждаться в ходе визита в Баку на следующей неделе?

- С нашей стороны, расширение ЮГК было выделено в плане REPowerEU в качестве политического приоритета и ключевой меры для диверсификации поставок энергоносителей в ЕС по мере того, как мы отказываемся от российского газа. Этот вопрос будет в центре наших дискуссий в Баку в понедельник с нашими азербайджанскими партнерами, и мы надеемся получить плоды наших интенсивных обменов за последние месяцы.

Как уже было сказано, ЮГК будет играть ключевую роль в наших планах по диверсификации в сторону от такого ненадежного партнера, как Россия. Увеличение поставок азербайджанского газа в Европу через ЮГК будет в центре наших дискуссий в Баку. Я уверена, что мы сможем построить энергетическое партнерство, которое удовлетворит наши насущные и будущие потребности и поддержит переход к "зеленым" технологиям.