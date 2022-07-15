О нас

Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса

Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса "Будущее расширение ЮГК будет продолжать обеспечивать привлекательные и стабильные условия для поставок природного газа в ЕС"
Энергетика
15 июля 2022 г. 16:58
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса

18 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон посетят Азербайджан. В ходе визита ожидается встреча с президентом страны Ильхамом Алиевым, министром энергетики Парвизом Шахбазовым, исполняющим обязанности президента SOCAR Ровшаном Наджафом.

В эксклюзивном интервью Report комиссар ЕС Кадри Симсон рассказала о целях предстоящего визита в Баку:

- Как запланированный визит будет способствовать "созданию сбалансированного и устойчивого энергетического сектора в регионе трех морей"? Какие меры планируется предпринять в этой связи?

- Во время визита на следующей неделе ЕС и Азербайджан будут стремиться укрепить свое стратегическое партнерство в области энергетики с целью повышения роли Южного газового коридора (ЮГК) в диверсификации поставок природного газа в ЕС, в частности, для Юго-Восточной Европы.

- Каков спрос на азербайджанский газ в Европе в настоящее время?

- ЕС нуждается в надежных и предсказуемых поставках газа во время своего энергетического перехода. Предсказуемые и взаимовыгодные поставки природного газа из Азербайджана оказались желанным фактором стабильности в условиях продолжающегося энергетического кризиса. Будущее расширение ЮГК будет продолжать обеспечивать привлекательные и стабильные условия для поставок природного газа в ЕС, отражая долгосрочный характер энергетического партнерства между ЕС и Азербайджаном. Но также важно, чтобы мы построили партнерство, которое в будущем выйдет за рамки природного газа, работая вместе над развитием производства водорода и инфраструктуры, а также других проектов в области возобновляемых источников энергии.

- В ходе вашего предыдущего визита в Азербайджан состоялись переговоры о расширении ЮГК, на какой стадии они находятся? И каковы возможности этого вопроса? Будет ли этот вопрос обсуждаться в ходе визита в Баку на следующей неделе?

- С нашей стороны, расширение ЮГК было выделено в плане REPowerEU в качестве политического приоритета и ключевой меры для диверсификации поставок энергоносителей в ЕС по мере того, как мы отказываемся от российского газа. Этот вопрос будет в центре наших дискуссий в Баку в понедельник с нашими азербайджанскими партнерами, и мы надеемся получить плоды наших интенсивных обменов за последние месяцы.

Как уже было сказано, ЮГК будет играть ключевую роль в наших планах по диверсификации в сторону от такого ненадежного партнера, как Россия. Увеличение поставок азербайджанского газа в Европу через ЮГК будет в центре наших дискуссий в Баку. Я уверена, что мы сможем построить энергетическое партнерство, которое удовлетворит наши насущные и будущие потребности и поддержит переход к "зеленым" технологиям.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке EU Commissioner: Natural gas supplies from Azerbaijan - welcome factor of stability amid ongoing energy crisis

Другие новости из категории

ВБ перечислил факторы снижения рисков перехода к низкоуглеродному режиму в Азербайджане
ВБ перечислил факторы снижения рисков перехода к низкоуглеродному режиму в Азербайджане
15 июля 2022 г. 16:39
ВБ назвал пути снижения влияния углеродного налога ЕС на экспорт из Азербайджана
ВБ назвал пути снижения влияния углеродного налога ЕС на экспорт из Азербайджана
15 июля 2022 г. 16:22
В Азербайджане создается Фонд энергоэффективности
В Азербайджане создается Фонд энергоэффективности
15 июля 2022 г. 16:04
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 августа понизится на $2,2
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 августа понизится на $2,2
15 июля 2022 г. 15:04
Биржевые цены на газ в Европе держатся на уровне около 1800 долларов
Биржевые цены на газ в Европе держатся на уровне около 1800 долларов
15 июля 2022 г. 12:06
Европа впервые с 2016 года обогнала Азию по импорту нефти из США
Европа впервые с 2016 года обогнала Азию по импорту нефти из США
15 июля 2022 г. 11:52
Азербайджан добыл в июне 632 тыс. баррелей нефти
Азербайджан добыл в июне 632 тыс. баррелей нефти
15 июля 2022 г. 10:49
Цена азербайджанской нефти упала до 112 долларов
Цена азербайджанской нефти упала до 112 долларов
15 июля 2022 г. 10:24
Мировые цены на нефть повысились в ожидании решения ФРС США
Мировые цены на нефть повысились в ожидании решения ФРС США
15 июля 2022 г. 09:04
Саудовская Аравия удвоила импорт российского топлива
Саудовская Аравия удвоила импорт российского топлива
15 июля 2022 г. 06:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi