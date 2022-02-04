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Кадри Симсон: Мы договорились о расширении партнерства с Азербайджаном в области ВИЭ

Кадри Симсон: Мы договорились о расширении партнерства с Азербайджаном в области ВИЭ "Мы договорились с Азербайджаном о расширении партнерства как в газовом секторе, так и в сфере возобновляемой энергии".
Энергетика
4 февраля 2022 г. 17:12
Кадри Симсон: Мы договорились о расширении партнерства с Азербайджаном в области ВИЭ

"Мы договорились с Азербайджаном о расширении партнерства как в газовом секторе, так и в сфере возобновляемой энергии".

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написала комиссар Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.

“Мы провели очень плодотворные обсуждения с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым о сотрудничестве в энергетической сфере”,- отметила она.

Пярвиз Шахбазов в своем аккаунте в Twitter написал, что на встрече с комиссаром ЕС они поделились своими взглядами на будущее развитие Южного газового коридора (ЮГК) в аспекте устойчивой энергетической безопасности.

Сегодня в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору проходит 8-е заседание министров. На заседании состоялись сессии на темы “Южный газовый коридор: достижения и перспективы – расширение Южного газового коридора в направлении новых энергетических рынков, включая страны Западных Балкан”, “Энергетический переход – от углеводородного топлива и мер по сокращению выбросов метана к углеродной нейтральности: пути, вызовы, графики”.

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Версия на английском языке Kadri Simson: "We agreed to step-up our partnership in field of renewables with Azerbaijan"
Версия на азербайджанском языке Kadri Simson: "Azərbaycanla bərpa olunan enerji tərəfdaşlığının artırılması ilə bağlı razılığa gəldik"

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