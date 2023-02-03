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Комиссар ЕС: Европа и Азербайджан едины в работе над обеспечением энергобезопасности

Комиссар ЕС: Европа и Азербайджан едины в работе над обеспечением энергобезопасности Консультативный совет - это возможность показать, что Европа и Азербайджан едины в работе над обеспечением энергетической безопасности и стабильности.
Энергетика
3 февраля 2023 г. 12:55
Комиссар ЕС: Европа и Азербайджан едины в работе над обеспечением энергобезопасности

Консультативный совет по ЮГК - это возможность показать, что Европа и Азербайджан едины в работе над обеспечением энергетической безопасности и стабильности.

Как передает Report, об этом комиссар ЕС по энергетическим вопросам Кадри Симсон написала в своем Twitter.

"Мы также закладываем основы долгосрочного устойчивого энергетического партнерства, в центре которого находятся возобновляемая энергетика и межсистемные связки", - говорится в ее публикации.

Комиссар ЕС отметила, что для нее было большой честью открыть 9-ю министерскую встречу Консультативного совета Южного газового коридора вместе с президентом Ильхамом Алиевым. По ее словам, сегодняшняя встреча проходит на фоне глобальной трансформации энергетических рынков, и энергобезопасность находится в центре внимания.

"У Европы и Азербайджана очень крепкие связи в области энергетики, которые за последний год стали еще крепче", добавила она.

Сегодня в Баку проходит 9-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

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Версия на английском языке EU commissioner: Europe & Azerbaijan united in work on ensuring energy security
Версия на азербайджанском языке Aİ komissarı: “Avropa və Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələsində yekdildir”

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