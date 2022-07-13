Кадри Симсон: ЕС разрабатывает план по замене российского газа

ЕС нужен план, и мы уже начали его готовить. Сначала мы обозначили все имеющиеся и дополнительные объемы газа и энергии.

Европейский союз разрабатывает план по отказу от российского природного газа.

Как передает Report, об этом комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявила на Дельфийском Экономическом Форуме.

По ее словам, работа над этим планом уже начата.

Среди стран, с которыми уже налажена связь по поставкам газа, К.Симсон отметила "крупных производителей энергии, таких как Катар, США, Египет".

"У нас также налажен энергодиалог с Норвегией, с Алжиром. Есть новое трубопроводное соединение с Азербайджаном. Это помогает нам заменить треть российского газа",- заявила комиссар ЕС.