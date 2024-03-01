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Кадри Симсон: ЕС готов расширить сотрудничество с Азербайджаном в энергосфере

Кадри Симсон: ЕС готов расширить сотрудничество с Азербайджаном в энергосфере Евросоюз готов расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере энергетики.
Энергетика
1 марта 2024 г. 18:58
Кадри Симсон: ЕС готов расширить сотрудничество с Азербайджаном в энергосфере

Евросоюз готов расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере энергетики.

Как передает Report, об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на совместной пресс-конференции с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.

"Каспийское море обладает огромным потенциалом ветровой энергии, а возобновляемая энергия, которую мы будем поставлять из Азербайджана, может помочь Европе добиться своих энергетических целей",- сказала она.

Симсон подчеркнула, что стороны должны работать над модернизацией существующей газовой инфраструктуры.

Говоря о предстоящей в этом году в Баку конференции COP29, еврокомиссар отметила, что ЕС готов сотрудничать с Азербайджаном для успешного проведения этого мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​Kadri Simson: "Aİ enerji sektorunda Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirməyə hazırdır"

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