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Кабмин Украины отреагировал на топливный бунт автозаправок SOCAR, ОККО, WOG

Кабмин Украины отреагировал на топливный бунт автозаправок SOCAR, ОККО, WOG Правительство уточнило: постановление об установлении максимальной торговой надбавки не касается премиального топлива
Энергетика
17 мая 2021 г. 11:18
Кабмин Украины отреагировал на топливный бунт автозаправок SOCAR, ОККО, WOG

В Кабмине Украины отреагировали на топливный бунт автозаправок ОККО, WOG, SOCAR и KLO, которые отказались продавать топливо премиум-класса.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, в правительстве отметили, что постановление об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

В Министерстве развития, экономики, торговли и сельского хозяйства разъяснили, что действие постановления Кабинета министров от 14 мая распространяется на автомобильные бензины и дизельное топливо, включенные в Перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, утвержденного постановлением Кабинета министров от 22 апреля 2020 года, а именно на бензин марки А-92, бензин марки А-95 и дизельное топливо.

"Под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества и обозначение (маркировка) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), предлагающееся на АЗС для автомобилей премиум сегмента по цене выше, чем социально значимое топливо", - говорится в сообщении.

Отметим, что Кабинет министров 14 мая в рамках своего постановления зафиксировал розничные цены на бензин и дизельное топливо на период карантина. Согласно данному решению, торговая надбавка за литр дизеля не должна превышать 7 гривень, бензина – 5 гривень. Следовательно, средняя цены за литр бензина в мае должна составлять 30,22 гривень, а за литр дизельного топлива – 27,89 гривень. Цены указаны с учетом предельной наценки.

В связи с этим в ОККО заявили, что бензин PULLS 95 и дизель PULLS Diesel временно не будут продаваться в сети автозаправочных станций, так как реализация данных марок топлива является убыточной для АЗС.

В SOCAR решили ограничить продажу премиального топлива NANO 95, Diesel Nano Extro.

Сеть автозаправочных станций WOG решила временно не продавать премиальное топливо 95 Mustang и ДП+ Mustang.

Сеть KLO на время действия постановления не будет продавать бензин и дизель марок VENTUS 95 и VENTUS Diesel.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna hökuməti SOCAR, OKKO, WOG şirkətlərinin yanacaq etirazına cavab verib

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