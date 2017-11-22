К соглашению ОПЕК+ могут присоединиться новые страны

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Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ На министерскую встречу 30 ноября в Вене приглашены представители 20 стран, пока не участвующих в соглашении ОПЕК+.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это Аргентина, Бенин, Боливия, Бразилия, Камерун, Чад, Колумбия, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Египет, Гана, Индонезия, Кот-д'Ивуар, Мавритания, Нигер, Норвегия, ЮАР, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Также сообщается, что Камерун, Нигер, Норвегия и Колумбия аналогичное предложение отклонили, а Египет и Бразилия прямо сообщили о том, что присоединяться к соглашению об ограничении объема добычи нефти не собираются.

Отметим, что на данный момент в ОПЕК+ участвуют 10 стран, не входящих в картель (Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан).