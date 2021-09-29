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К чему приведет прекращение инвестиций в нефтегазовый сектор?

К чему приведет прекращение инвестиций в нефтегазовый сектор? Недостаток инвестиций в нефтегазовую отрасль на фоне смещения внимания на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) может привести к волатильности цен в ближайшем десятилетии.
Энергетика
29 сентября 2021 г. 17:55
К чему приведет прекращение инвестиций в нефтегазовый сектор?

Недостаток инвестиций в нефтегазовую отрасль на фоне смещения внимания на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) может привести к волатильности цен в ближайшем десятилетии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на мнение представителей Vitol, Trafigura, Hess Corp и Equinor.

Бен Лакок из Trafigura полагает, что спрос на нефть в мире будет продолжать расти по мере появления новых рынков и потребителей (глава BP Singapore Юджин Леонг заявил, что основным драйвером роста останется Азия). Это повышает риск суперциклов на рынках традиционных источников энергии. Для того, чтобы избежать дефицита и скачков цен необходимы инвестиции в ископаемую энергию.

Экономист Equinor Эрик Ваернес подчеркнул, что пройдет еще много времени, прежде чем ВИЭ смогут обеспечивать мировые потребности в энергии. Доказательства уже очевидны — снижение выработки ветряных электростанций в Германии и Великобритании на фоне роста цен на газ привело к скачку цен на электроэнергию, в результате чего эти страны были вынуждены нарастить угольную генерацию.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) считает, что мировой нефтяной отрасли к 2045 году потребуются инвестиции в размере около 12 трлн долларов США для компенсации сокращения капиталовложений, вызванного различными факторами, в том числе пандемией нового коронавируса.

В период с 2015 по 2016 гг. падение инвестиций в нефтяную отрасль составило 50%. В 2020 году финансовые вливания в нефтегазовый сектор упали еще на 30%, заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

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