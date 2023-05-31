О нас

К Азербайджану обратились более 10 стран с просьбой либо увеличить поставки газа, либо начать их

К Азербайджану обратились более 10 стран с просьбой либо увеличить поставки газа, либо начать их За последние полтора года к Азербайджану обратились более 10 стран с просьбой либо увеличить поставки газа, либо начать их
Энергетика
31 мая 2023 г. 11:31
К Азербайджану обратились более 10 стран с просьбой либо увеличить поставки газа, либо начать их

За последние полтора года к Азербайджану обратились более 10 стран с просьбой либо увеличить поставки газа, либо начать их.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" в рамках Бакинской энергетической недели.

"Когда высокопоставленные чиновники ЕС называют Азербайджан общеевропейским поставщиком газа, они абсолютно правы. И я уверен, что география наших поставок будет расширяться, потому что потребность в азербайджанском газе растет. За последние полтора года к нам обратились более 10 стран с просьбой либо увеличить поставки, либо начать поставки, и, конечно, мы хотим удовлетворить потребности всех наших друзей и, безусловно, согласовать запросы с возможностями рынка", - сказал глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Over 10 countries asked Azerbaijan to either increase gas supplies or start them
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana 10-dan çox ölkə təbii qaz tədarükünü ya artırmaq, ya da başlamaq üçün müraciət edib

Экслюзивные новости

Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi