К Азербайджану обратились более 10 стран с просьбой либо увеличить поставки газа, либо начать их

За последние полтора года к Азербайджану обратились более 10 стран с просьбой либо увеличить поставки газа, либо начать их

За последние полтора года к Азербайджану обратились более 10 стран с просьбой либо увеличить поставки газа, либо начать их.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" в рамках Бакинской энергетической недели.

"Когда высокопоставленные чиновники ЕС называют Азербайджан общеевропейским поставщиком газа, они абсолютно правы. И я уверен, что география наших поставок будет расширяться, потому что потребность в азербайджанском газе растет. За последние полтора года к нам обратились более 10 стран с просьбой либо увеличить поставки, либо начать поставки, и, конечно, мы хотим удовлетворить потребности всех наших друзей и, безусловно, согласовать запросы с возможностями рынка", - сказал глава государства.